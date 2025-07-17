نادي «أبو سليم» يتعاقد رسمياً مع المدرب التونسي «عفوان الغربي»

في إطار تحضيراته للموسم الجديد، علمت شبكة “عين ليبيا” من مصادر مطلعة أن نادي أبوسليم الليبي أنهى رسميًا إجراءات التعاقد مع المدرب التونسي عفوان الغربي، ليتولى قيادة الفريق الأول خلال منافسات الموسم الرياضي 2025–2026.

ويأتي هذا التعاقد في ظل سعي إدارة أبوسليم إلى ضخ دماء جديدة في الجهاز الفني، واختيار اسم يتمتع بالخبرة والانضباط والقدرة على العمل ضمن مشروع فني طويل الأمد، خاصة بعد الاستقرار الإداري والتطور الملحوظ في أداء الفريق خلال المواسم الأخيرة.

سيرة تدريبية ثرية

يمتلك عفوان الغربي مسيرة تدريبية متنوعة داخل تونس وخارجها، بدأت عقب اعتزاله اللعب، حيث أشرف على تدريب عدة فرق في الدوري التونسي أبرزها الاتحاد المنستيري، نجم المتلوي، الحمام الرياضي، وأولمبيك مدنين، ونجح في تحقيق نتائج جيدة رغم ظروف صعبة في بعض المحطات.

على الصعيد الخارجي، خاض الغربي تجارب مهمة في الملاعب السعودية، حيث درّب أندية النهضة، نجران، وهجر، كما قاد فريق نيوم للصعود إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، في تجربة لاقت إشادة واسعة من المتابعين، قبل أن يُعلن عودته الأخيرة إلى الدوري التونسي عبر بوابة اتحاد بن قردان.

الغربي يُعرف بصرامته التكتيكية، واعتماده على كرة حديثة وسريعة تقوم على التنظيم والانضباط، إلى جانب قدرته على تطوير اللاعبين الشباب ودمجهم تدريجيًا في التشكيل الأساسي، وهي ميزة تتماشى مع فلسفة نادي أبوسليم في السنوات الأخيرة.

مشروع فني واعد

ويُنتظر أن يبدأ المدرب التونسي مهامه خلال الأيام القليلة القادمة، بالتزامن مع انطلاق فترة الإعداد، حيث سيكون التحدي الأول أمامه هو بناء توليفة متجانسة تُحافظ على هوية الفريق وتدفع به نحو المنافسة القوية في الدوري الليبي الممتاز.

وتُعتبر هذه الصفقة من أبرز تعاقدات نادي أبوسليم هذا الصيف، في ظل توقعات بمزيد من التحركات على مستوى الانتدابات الفنية والتدعيمات داخل المستطيل الأخضر، في خطوة تُجسد طموح النادي في التقدّم أكثر على الساحة المحلية، وربما القارية مستقبلًا.