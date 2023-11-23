نادي «الاتحاد المصراتي» يستغرب قرار لجنة المسابقات

أعرب نادي الاتحاد المصراتي عن استغرابه واستهجانه من قرار رئيس لجنة المسابقات الأخير بشأن نقل مباراة فريقه الأول لكرة القدم أمام منافسه فريق السويحلي إلى مدينة طرابلس (ملعب النهر)، مشيراً إلى أن هذا الأمر مخالف للوائح والقوانين المنظمة للدوري الليبي.

جاء ذلك في رسالة وجهها النادي إلى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

ونوهت الرسالة إلى أن هذا الأمر يمس بأمن مدينة مصراتة، لأن هذا القرار لا يعني شيء سوى أن مدينة مصراتة غير آمنة وغير قادرة على تنظيم المباريات والمسابقات الرياضية.

وأعلن النادي رفضه التام والقطعي لهذا القرار، مؤكداً أنه توجد بمدينة مصراتة أجهزة أمنية قادرة على تنظيم وتأمين أكبر الملتقيات والتظاهرات الرياضية على المستوى المحلي والدولي والإقليمي، مشيراً إلى أن مديرية الأمن مصراتة قد أبلغت المسؤولين عامة أنهم قادرين على تأمين مباراة الأخوة والجيران (الاتحاد المصراتي والسويحلي) وحتى بحضور الجمهور.

وأكد النادي في رسالته أن مدينة مصراتة قادمة على تنظيم بطولة أفريقيا للكرة الطائرة في الأيام القليلة القادمة وبحضور الجمهور.

وأضافت الرسالة: “وفي الوقت الذي كنا ننتظر أن ينظم الدوري الليبي من مجموعة واحدة لزيادة التقارب بين أبناء الشعب الليبي وتوحيده وغرس التآلف والمحبة بين كل الليبيين، فاجأنا بقرار يثير الشك والريبة، ويزيد الاحتقان بين جماهير الأندية الرياضية في مدينتنا، بتغير ملعب المباراة من مصراتة إلى مدينة طرابلس، والذي تغير بعد 24 ساعة من القرار الأول بإجراء المباراة بين الفريقين في مدينتنا الحبيبة مصراتة على أرضية ملعب الشموع”.

هذا وطالب نادي الاتحاد المصراتي بسحب قرار تغيير مكان المباراة وإعادتها إلى مدينة مصراتة وفي الزمان والمكان المحددين من قبل حسب القوانين والتشريعات المنظمة لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة.