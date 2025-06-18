نادي الاتحاد يتقدم بشكوى رسمية إلى النائب العام

تقدم نادي الاتحاد الليبي بشكوى رسمية إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، لتحريك الدعوى الجنائية ضد المعتدين على بعثة فريقه الأول لكرة القدم بالمدينة الرياضية طرابلس.

جاء ذلك في خطاب رسمي، وجهه النادي إلى النائب العام تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أشار من خلاله النادي إلى قيام بعض جماهير نادي الأهلي طرابلس بالتعدي بالضرب والاعتداء اللفظي على إداريي ولاعبي نادي الاتحاد وحرقهم لحافلة النادي نوع “إفيكو” موديل 2024م، بحسب ما جاء في الخطاب.

وفي وقت لاحق، أصدر نادي الاتحاد بيانان أعرب فيه عن استهجانه ورفضه للأفعال المسيئة المتمثلة في الاعتداء على بعثة الفريق الأول لكرة القدم وحرق حافلة النادي أثناء مباراتهم ضد الأهلي طرابلس.

وجدد النادي رفضه ونبذه لهذه الممارسات التي تسيء للرياضة وأخلاقياتها، داعيا جماهير نادي الاتحاد إلى ضرورة التحلي بسمو الأخلاق والاتجاه إلى التهدئة وعدم الانجراف إلى من يدعو للفتنة وردود الأفعال غير المسؤولة.

كما طالب النادي من النائب العام ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم بفتح تحقيق حيال الحادثة التي تضرر منها نادي الاتحاد بشكل مباشر ومعاقبة المسؤولين عليها وإنزال أشد العقوبات بهم حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر، بحسب البيان.