نادي السويحلي: لن نقبل بمنع الجماهير من حضور المباريات

أصدر نادي “السويحلي” بيانا حول الأحداث المؤسفة خلال مباراته أمام “الأهلي طرابلس”.



وقال البيان: “في الوقت الذي استبشرنا فيه خيراً بانطلاق الدور السداسي الأول وبداية المرحلة الختامية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، إلا أننا ومن خلال هذا البيان الرسمي نعبر عن استيائنا الشديد للأحداث المؤسفة التي صاحبت مباراتنا أمام نادي الأهلي طرابلس بتاريخ 21 أبريل 2025”.

وأضاف: “من المؤسف جدا أن يتم التعدي على لاعب من لاعبي فريقنا ويتم قذفه بقارورات المياه وهو اللاعب الدولي الخلوق، “أسامة الشريمي” بتحريض من بعض الجماهير “ضعاف النفوس”.

وتابع البيان: “كما نأسف وبشدة من حالة التعدي والدهس التي طالت الجماهير خارج الملعب ممن يفترض أنهم أداة الأمن وصورته، ونحمد الله على سلامة المشجعين مع صادق دعواتنا بوافر الصحة والعافية للجميع”.

وأضاف: “بالنسبة المعلق المباراة، فما قام به يتنافى تماماً عن معايير الصحافة والإعلام ويتنصل كليا من المهنية بل ويبتعد تماماً عن الموضوعية، بتعليق فيه من الإسفاف والتعصب ما يجعلنا نراجع حسابتنا مع قناة ليبيا الرياضية ومعلقيها في مبارياتنا المقبلة”.

وقال: “إن هذه الأحداث المؤسفة تضعنا أمام مفترق طرق عسير وصعب وتحتم على الجميع تحمل مسؤولياتهم تجاه كل ما حدث ويحدث، ولو لم يتم ضبط الأمن أكثر، فالعواقب ستكون وخيمة جدا”.

وتابع البيان: “لن يرضى ولن يقبل نادي السويحلي إدارة وجماهير ما يتم تداوله ونشره عبر بعض وسائل الإعلام والصفحات الإلكترونية التي تطالب بمنع الجمهور من حضور المباريات بسبب ما حدث بالأمس، فما حدث تابعه الجميع صوتاً وصورةً والمخطئ يحاسب ويعاقب، ولا ذنب لجماهيرنا أن يشملها الحرمان والعقاب وأن تُحرم من متابعة وتشجيع فريقها في هذه المرحلة الهامة من عمر المسابقة”.

وختم النادي بالقول: “لن يتراجع نادي السويحلي وإدارته في الدفاع عن حقوق النادي المشروعة، وفق ما يكفله القانون مع كامل الاحترام والتقدير للمؤسسات الرياضية التي نتنافس معها، ونؤكد أن الرياضة رسالة سلام وتآخي ولم يشهد التاريخ يوماً بأننا مؤسسة ترعى الظلم أو تقبل بظلم الآخر”.