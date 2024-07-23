نادي الشباب السعودي يعلن ضم المهاجم المغربي حمد الله

أعلن نادي الشباب السعودي لكرة القدم تعاقده رسميا مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله قادما من اتحاد جدة.

والشباب ثالث فريق سعودي يلعب له المهاجم المغربي (33 عاماً) بعد النصر والاتحاد، لكنه لم يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة ومدة التعاقد.

وكتب الشباب، الذي أنهى الدوري الموسم الماضي في المركز الثامن، متأخراً بعشر نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الخامس، عبر حسابه على منصة «إكس»: «عاد إلى العاصمة عبر كبيرها. أسد جديد في كبير العاصمة… حمد الله شبابي».

ولم يشعر حمد الله بالأريحية في الاتحاد منذ التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، الذي حجز مكانه في التشكيلة الأساسية فور انضمامه من ريال مدريد.

وكان حمد الله أحد الأسباب الرئيسية لفوز الاتحاد بلقب الدوري المحلي موسم 2022 – 2023، والغائب عنه منذ 14 عاماً.

وتصدّر حمد الله قائمة هدافي دوري المحترفين مع الاتحاد موسم 2022 – 2023، الذي فاز فيه باللقب برصيد 21 هدفاً. كما تصدّر القائمة ذاتها موسم 2019 – 2020 عندما كان في صفوف النصر برصيد 29 هدفاً، وقبلها بعام واحد سجل 35 هدفاً مع النصر أيضاً.

ويملك اللاعب، الذي ارتدى شعار فريقي النصر والاتحاد، في رصيده التهديفي 129 هدفاً، ويحضر في المركز الثاني خلفاً للنجم السوري عمر السومة لاعب فريق الأهلي السابق، الذي يملك في رصيده 144 هدفاً، وذلك في الدوري السعودي للمحترفين.

وارتحل حمد الله (33 عاما) عن صفوف نادي اتحاد جدة الذي انضم إليه في يناير 2022 قادما نادي النصر، بعد أن ساهم في تتويجه بلقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي.

ولعب حمد الله مع الاتحاد في الموسم الماضي، 38 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل خلالها 29 هدفا مقابل منح 4 تمريرات حاسمة.