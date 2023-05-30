نادي النصر يعلن تعرض فريقه لكرة السلة للضرب في مطار معيتيقة

أعلن نادي النصر الليبي عن تعرض بعثة فريقه الأول لكرة السلة والتي تضم لاعبين أجانب ومحليين للضرب بأسلوب وحشي من قبل عناصر الشرطة في مطار معيتيقة الدولي.

نادي النصر وفي بيان له، حمّل مسؤولية الاعتداء لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، ومديرية امن طرابلس، والجهات الأمنية بالعاصمة.

ودعا النادي الاتحاد الليبي لكرة السلة إلى تأمين البعثات الرياضية المشاركة في المسابقات المحلية، والتواصل مع الجهات الأمنية لحماية اللاعبين والفنيين في الأندية، من ماوصفوه بطش الأجهزة الأمنية، بحسب البيان.

وأضاف النادي أنّ جمهور الفريق لن يرضى بالتعدي على أي شخص يتبع النادي أينما وجد، وأنه سيعاقب كل من يتعدى على فريق النصر، وفقا للبيان.