نادي برايتون يعلن ثالث إصابة بكورونا بين لاعبيه

أكد بول باربر الرئيس التنفيذي لنادي برايتون أند هوف ألبيون، المنافس في دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم، ظهور ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين لاعبي فريقه، السبت.

وقال باربر لشبكة “سكاي سبورتس”، الأحد: “يشكل هذا مصدر قلق. للأسف أصيب لاعب ثالث لدينا بالعدوى أمس”.

وأضاف باربر: “ولذا فإنه رغم كل الإجراءات التي اتخذناها طوال الأسابيع القليلة الماضية، حيث لم يشارك اللاعبون مطلقا في أي تدريبات تذكر، جاءت نتيجة لاعب آخر إيجابية”.

وأصيب لاعبان من برايتون بالعدوى في مارس وأبريل، وظهور الحالة الثالثة ربما يكون له تأثير سلبي على خطط استئناف مباريات الدوري المتوقفة منذ منتصف مارس الماضي بسبب مخاوف من العدوى.

ومن المقرر أن تجتمع فرق الدوري مرة أخرى، الاثنين، لبحث إمكانية استئناف المباريات في يونيو المقبل، بعد موافقة الحكومة على أن تقام 92 مباراة متبقية في ملاعب محايدة، وخلف أبواب مغلقة دون أي حضور جماهيري.

وفي وقت سابق، قال سيرغيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي إن عددا من اللاعبين سيشعرون بالخوف من إمكانية عودة المباريات، في ظل استمرار تفشي الفيروس كوفيد-19 الذي أصاب أكثر من 4.02 مليون شخص حول العالم، كما تسبب في وفاة ما يزيد عن 280 ألفا.

وأردف باربر قائلا: “هناك قلق، وأعتقد أنه أمر طبيعي أن تشعر جميع الأندية بمثل هذا القلق. نريد التأكد من أننا نفعل كل المطلوب منا لضمان تطبيق هذه الإرشادات، وضمان سلامتنا وأمننا، واحتواء المخاطر بأقصى قدر مستطاع”.

ويحتل برايتون المركز 15 بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الـ20، ولديه خمس مباريات متبقية على أرضه، وهي تتضمن مواجهات مع مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال، وهو من الأندية التي تعارض اللعب على ملاعب محايدة.

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