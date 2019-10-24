نادي برشلونة يتصدر مجموعته ضمن دوري أبطال أوروبا

فاز نادي برشلونة الإسباني على مضيفه سلافيا براغ التشيكي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

حيث افتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الكتالوني، باب التسجيل مبكراً في الدقيقة الثالثة، وعادل أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 50 عن طريق يان بوريل، قبل أن يعود برشلونة للتقدم بهدف النيجيري بيتر أولاينكا مهاجم سلافيا بالخطأ في مرماه.