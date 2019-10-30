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نادي برشلونة يعتلي قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم

عين ليبيا | آخر تحديث: 30 أكتوبر 2019 - 09:43
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سجل المدافع، كيكو أوليفاس، هدف بلد الوليد الوحيد. [إنترنت]

سيطر نادي برشلونة على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الساحق على ضيفه بلد الوليد بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الليغا.

حيث حملت خماسية الفريق الكتالوني توقيع كل من، الفرنسي كليمونت لينغليت، والتشيلي أرتورو فيدال، والأرجنتيني ليونيل ميسي بهدفين، والأوروغوياني لويس سواريز.

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هذا وسجل المدافع، كيكو أوليفاس، هدف بلد الوليد الوحيد، في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.

وبذلك رفع برشلونة رصيده بعد هذا الفوز إلى 22 نقطة، وتقدم إلى مركز الصدارة، بينما توقف رصيد بلد الوليد عند 14 نقطة، ويشغل المرتبة التاسعة حتى الآن، على سلم ترتيب الليغا.

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