نادي «ريال مدريد» يثير الجدل جول الأسطورة «رونالدو»!

أثار منشور “نادي ريال مدريد”، الأخير عبر منصة “إكس”، جدلا واسعا وانقساماً بين مشجعي النادي الملكي.

ونشر النادي “صورة للبرتغالي “كريستيانو رونالدو” أسطورة الريال ولاعب نادي النصر السعودي الحالي، وهو يرتدي قميص “المرينغي” أثناء هطول الأمطار في إحدى مبارياته السابقة مع الفريق، إلى جانب صورة أخرى للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الحالي وأحد أفضل لاعبي العالم حاليا، في ظروف مماثلة”.

و علقت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية على المنشور، مشيرة إلى أنه “قد يكون إشارة إلى مستقبل “رونالدو” مع “ريال مدريد” في الفترة المقبلة”، موضحة “ن “رونالدو” ظل بعيدا عن النادي الملكي في السنوات الأخيرة، مما يفتح المجال أمام احتمالية تقاربه تدريجيا مع الفريق، خاصة بعد اعتزاله كرة القدم”.

كما “تسبب المنشور، “بموجة من الجدل بين مشجعي “ريال مدريد”، وبدأ عدد كبير منهم في التقليل من شأن “فينيسيوس” لصالح “رونالدو”، معتبرين أن “أسطورة البرتغال لا يزال يتفوق على الجناح البرازيلي”.