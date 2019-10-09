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نادي ميلان الإيطالي يُعين «ستيفانو بيولي» مدرباً له لمدة عامين

عين ليبيا | آخر تحديث: 9 أكتوبر 2019 - 14:14
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بيولي البالغ 53 عاماً سبق له تدريب سبعة أندية في الدوري الإيطالي. [إنترنت]

كشف نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن تعيين ستيفانو بيولي مدرباً جديداً لمدة عامين لقيادة بطل أوروبا سبع مرات والذي توج للمرة الأخيرة بطلاً لإيطاليا عام 2011 .

حيث أقال ميلان المدرب السابق، ماركو جيامباولو، الثلاثاء عقب خسارة الفريق لأربع من بين أول سبع مباريات في الدوري هذا الموسم.

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هذا وقال ميلان في بيان أن بيولي البالغ 53 عاماً سبق له تدريب سبعة أندية في الدوري الإيطالي، بينها إنتر ميلان ولاتسيو، وكانت آخر مهمة تدريبية لبيولي مع نادي فيورنتينا، الذي تركه في أبريل الماضي خلال الموسم الثاني في عقده.

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