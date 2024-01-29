نار غزة تلهب الأردن.. هل تتسع الحرب أم تنتهي؟

بعد لبنان والعراق واليمن، وصلت نار الحرب في غزة إلى الأردن، عبر ضربة تلقتها قاعدة أمريكية موقعة قتلى وجرحى من الجنود الأمريكيين، فهل يكون هذا التطور الخطير، بوابة للتفكير بوقف الحرب، أمن أنه سيوسعها أكثر فأكثر، هذا هو سؤال المراقبين اليوم.

وفي يومها الـ115 حصدت الحرب على قطاع غزة عشرات الضحايا الجدد، بين قتيل وجريح.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الجيش الإسرائيلي قصف خلال الساعات الماضية بالطيران والمدفعية منازل في بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى لمقتل 18 فلسطينياً بينهم صحفي، ما يرفع عدد الصحفيين القتلى منذ بدء الحرب إلى 121 صحفيا .

وقتل أكثر من 30 فلسطينياً، وأصيب آخرون جراء قصف الطيران منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما قصفت المدفعية حي الزيتون جنوب مدينة غزة ومنطقة تل الهوى غربها، ما أدى لمقتل وإصابة العديد من الفلسطينيين.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مراكز الإيواء في منطقة الرمال بغزة، وقتلت 13 شخصا ً، إضافة إلى عدد من الجرحى كما قتل 10 نازحين جراء قصف لمدرسة للأونروا تؤوي نازحين في المنطقة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا الحرب منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 26422 قتيلا و65087 جريحاً.