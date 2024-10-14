«ناسا» تبحث عن حياة على أحد أقمار المشتري

أعلنت وكالة “ناسا”، أنها ستطلق بعثة استكشافية إلى قمر “المشتري أوروبا”، لإثبات ما إذا كانت هناك ظروف للحياة.

وجاء في منشور على موقع “ناسا” الإلكتروني، “إنه من المقرر إطلاق بعثة “يوروب كليبر “Europa Clipper، من منصة الإطلاق 39A التابعة لمركز “كينيدي” الفضائي في رأس “كانافيرال” في فلوريدا، والمسبار سيطلق بصاروخ “فالكون هيفي Falcon Heavy”، التابع لشركة SpaceX”سبيس اكس” الأمريكية”.

وبحسب وكالة رويترز، من المقرر أن “تدخل المركبة مدارا حول كوكب “المشتري” في عام 2030 بعد أن تقطع مسافة 2.9 مليار كيلومتر في رحلة تستغرق نحو خمسة أعوام ونصف العام”.

وقالت عالمة الكواكب بوني بوراتي من مختبر الدفع النفاث بإدارة ناسا ونائبة كبير العلماء في المهمة: “هناك أدلة قوية للغاية على أن مكونات الحياة موجودة على قمر أوروبا. لكن يتعين علينا أن نذهب إلى هناك لمعرفة ذلك”، مضيفة: “أريد أن أؤكد أننا لسنا بعثة لاكتشاف الحياة. نحن فقط نبحث عن الظروف الملائمة للحياة”.

يذكر أن “أوروبا” هو أحد أكبر أقمار كوكب “المشتري”، واكتشفه “غاليليو غاليلي” في القرن السابع عشر، وسطحه مغطى بالجليد، ويوجد تحته محيط بطول كيلومترات عديدة من الماء السائل، واليوم يعتبره علماء الكواكب أحد المراكز المحتملة للحياة خارج كوكب الأرض”.

و”أوروبا كليبر” هي أكبر مركبة فضائية شيدتها “ناسا” على الإطلاق لتنفيذ المهام المتعلقة بالكواكب، إذ يبلغ طولها 30.5 متر وعرضها 17.6 متر ووزنها ستة آلاف كيلو غرام تقريبا، وللمركبة ثلاثة أهداف رئيسية هي قياس سمك الطبقة الخارجية الجليدية في قمر أوروبا وتفاعلاتها مع باطنها، ومعرفة تركيب القمر وتحديد خصائصه الجيولوجية”.