«ناسا» تُخصص 3 مليون دولار لمن يحل مشكلة تواجهها!

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، عن تقديم “جوائز نقدية بقيمة 3 ملايين دولار لمن يُساعد في حل مُشكلة إعادة تدوير القمامة على سطح القمر”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، “أطلقت ناسا تحدي “لونا ريسايكل (LunaRecycle)” بهدف إيجاد حلول مبتكرة تُساعد رواد الفضاء على إعادة استخدام المواد التي يحضرونها إلى القمر بكفاءة أكبر”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “التحدي سيركز على النفايات الصلبة غير الغازية وغير البيولوجية وغير الأيضية”، مثل مواد التغليف والأقمشة والعناصر الهيكلية”.

وقالت “ناسا” إن “الهدف النهائي هو التوصل إلى طرق جديدة مُبتكرة وفعّالة لتحويل هذه القمامة إلى منتجات قابلة للاستخدام تدعم العلوم والاستكشاف خارج الكوكب”.

وبحسب “ناسا”، فإنها “ستُقدم جائزة قدرها مليون دولار للمرحلة الأولى من التحدي، و2 مليون دولار للمرحلة الثانية”، مشيرة إلى أنها “تأمل في أن تُساهم هذه التقنيات في تسهيل رحلات الفضاء إلى المريخ وجعلها أقل تكلفة وأكثر كفاءة”.

وأكدت “ديلي ميل”، “أن ناسا لن تُطالب بأي حقوق ملكية فكرية من مُشاركات الفرق في التحدي”.