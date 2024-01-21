«ناسا» تستعيد الاتصال بمروحيتها على المريخ

تمكنت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” من استعادة الاتصال بمروحيتها الصغيرة “إنجينويتي” الموجودة على المرّيخ، بعدما فقدته لبعض الوقت على إثر عطل غير متوقع.

وكانت هذه المروحية التي تشبه طائرة مسيّرة كبيرة أصبحت عام 2021 أول مركبة بمحرّك تنفذ طلعات جوية فوق كوكب آخر غير الأرض.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن المروحية نقلت إلى الكوكب الأحمر عبر الروبوت الجوال “برسفيرنس” الذي يتولى نقل البيانات منها إلى الأرض، وتتمثل مهمته في البحث عن مؤشرات إلى حياة قديمة على المريخ.

و انقطعت الاتصالات بين “إنجينويتي” والمركبة الجوالة فجأة الخميس الماضي خلال الطلعة الثانية والسبعين لها فوق المرّيخ.

وأعلن مختبر الدفع النفاث التابع لـ”ناسا” والمسؤول عن المروحية عصر السبت على شبكة “إكس” أن ثمة “خبراً جيداً اليوم” حيث تمكّن أخيراً من استعادة الاتصال بالمروحية من خلال إصدار أمر لـ”برسفيرنس” يتنفيذ “عمليات استماع طويلة الأمد لالتقاط إشارة “إنجينويتي”.

وأضافت أن الفريق المسؤول عن المروحية “يعمل على درس البيانات الجديدة للحصول على تفسير أكثر وضوحاً لسبب الانقطاع غير المتوقع للاتصال خلال الطلعة الثانية والسبعين”.

وسبق لوكالة الفضاء الأميركية أن فقدت العام الفائت الاتصال بالمروحية المرّيخية لفترات أطول تجاوزت الشهرين.

وكان من المفترض أساساً أن تقتصر طلعات المروحية التي تزن 1,8 كيلوغراماً على خمس طلعات فحسب، لكنّ مهمتها فاقت كل التوقعات.