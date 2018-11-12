«ناسا» تضع حداً للجدل حول نظرية الأرض المسطحة

والتُقط الفيديو المذهل بواسطة كاميرا مثبته على متن “مرصد مناخ الفضاء العميق” الذي يعرف اختصارا باسم “DSCOVR”، التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOCO)، والذي يراقب الأرض على مسافة حوالي مليون ميل (1609344 كلم) باتجاه الشمس.
وهذه المسافة تعني أن الكاميرا يمكن أن تراقب الأرض بأكملها من شروق الشمس إلى غروبها.
وتلتقط الكاميرا المسماة “EPIC” ما معدله صورة واحدة كل ساعة خلال الصيف، وصورة واحدة كل ساعتين خلال فصل الشتاء.
وقال ألكساندر مارشاك، نائب مدير المشروع في البعثة:
“بالنظر إلى ميزة EPAC الخاصة والملاحظات المتكررة، نحن قادرون على مراقبة الجزء النهاري من الدورة اليومية للعديد من الظواهر”.
افلام ماسونية واكاذيب يهودية مثل كذبة ثقوب الامازون التي ضربها الترامب بالانسحاب من اتفاقيات الماسونية الهدف منها السيطرة المالية وبيع الوهم للحيوانات البشرية الضالة عالمياً التي سيتم ذبحها قريباً على المذبح الماسوني الأعظم عندهم بقيادة إبليسهم اللعين.
فيديو مضحك جدا يعني الكرة تدور في ظلام لا نجوم ولا حتي القمر الذي من المفترض أنه يدور حول الكرة و السحب هيا نفسها لم تتغير … يلي خدم ع الفيديو شكله بخيل أو جديد ع الفبركة