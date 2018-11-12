تكنولوجيا

«ناسا» تضع حداً للجدل حول نظرية الأرض المسطحة

عين ليبيا | آخر تحديث: 12 نوفمبر 2018 - 21:03
حجم الخط
طباعة
نظرية الأرض المسطحة
جدل كبير طال نظرية الأرض المسطحة [إنترنت]
كثر الجدل وتشعب حول نظرية الأرض المسطحة بين مؤيد ومعارض، حتى أصدرت ناسا مقطع فيديو جديد التقطه أحد أقمارها الاصطناعية، يثبت كروية الأرض.

والتُقط الفيديو المذهل بواسطة كاميرا مثبته على متن “مرصد مناخ الفضاء العميق” الذي يعرف اختصارا باسم “DSCOVR”، التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOCO)، والذي يراقب الأرض على مسافة حوالي مليون ميل (1609344 كلم) باتجاه الشمس.

وهذه المسافة تعني أن الكاميرا يمكن أن تراقب الأرض بأكملها من شروق الشمس إلى غروبها.

وتلتقط الكاميرا المسماة “EPIC” ما معدله صورة واحدة كل ساعة خلال الصيف، وصورة واحدة كل ساعتين خلال فصل الشتاء.

وقال ألكساندر مارشاك، نائب مدير المشروع في البعثة:

“بالنظر إلى ميزة EPAC الخاصة والملاحظات المتكررة، نحن قادرون على مراقبة الجزء النهاري من الدورة اليومية للعديد من الظواهر”.

كلمات مفتاحية:

اقرأ أيضا

2
اترك تعليق

2 مجموع التعليقات
0 عدد الردود
0 المتابِعون
 
أكثر التعليقات تفاعلا
أكثر التعليقات شعبية
2 المعلقون
  اشتراك  
الأحدث الأقدم الأكثر تصويتاً
نبّهني عن
بيع الوهم

افلام ماسونية واكاذيب يهودية مثل كذبة ثقوب الامازون التي ضربها الترامب بالانسحاب من اتفاقيات الماسونية الهدف منها السيطرة المالية وبيع الوهم للحيوانات البشرية الضالة عالمياً التي سيتم ذبحها قريباً على المذبح الماسوني الأعظم عندهم بقيادة إبليسهم اللعين.

أعجبني0لم يعجبني  رد
2 ساعة مضت
Blue

فيديو مضحك جدا يعني الكرة تدور في ظلام لا نجوم ولا حتي القمر الذي من المفترض أنه يدور حول الكرة و السحب هيا نفسها لم تتغير … يلي خدم ع الفيديو شكله بخيل أو جديد ع الفبركة

أعجبني0لم يعجبني  رد
34 دقيقة مضت