«ناسا» تعلن إنشاء «سكة حديد على سطح القمر»

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عن “تمويل مشروع يهدف إلى تطوير أول خط سكة حديد عائم على سطح القمر”.

وقالت الوكالة، إن “المشروع يعمل بتقنية الرفع المرن أو الطفو، باستخدام روبوتات مغناطيسية، ويهدف إلى نقل 100 طن من المواد على سطح القمر يوميًّا، على مسار قابل للطي، أشبه بمضمار السباق، يسير بسرعة 1.61 كيلومتر/ الساعة”.

وقال إيثان شالر، مهندس الروبوتات في مختبر الدفع النفاث التابع لـ “ناسا”، ورئيس المشروع: “سيكون نظام النقل الآلي الدائم وطويل العمر أمرًا بالغ الأهمية للعمليات اليومية للقاعدة القمرية المستدامة التي من المقرر البدء في إنشائها عام 2030”.

وذكر في منشور له على مدونة “ناسا”: “نريد بناء أول نظام للسكك الحديدية القمرية، لتوفير وسيلة نقل موثوقة ومستقلة وفعالة للحمولة على القمر، وعلى عكس الحاصل على الأرض، لن تستخدم الشبكة الفضائية القضبان الثابتة”.

وأضاف: “سننشئ أطوالًا من المسارات المرنة التي يمكن طرحها مباشرة على سطح القمر، والمصممة لخفض وقت البناء، وفي حال تغيير مكان القاعدة القمرية، فمن الممكن ببساطة طيها بسهولة ونقلها إلى مكان آخر”.

وتابع شالر: “سيكون التحرك الفعلي بواسطة سلسلة من الروبوتات المغناطيسية غير المزودة بالطاقة التي تطفو فوق سطح المسار الذي ولد قوة دفع كهرومغناطيسية لدفع الروبوتات إلى وجهتها”.

فيما ذكر موقع dailymail، أن “السكة الحديدية التي تسعى ناسا لبنائها لن تشبه تلك الموجودة على الأرض، ولن يتم استخدام القضبان الثابتة في شبكة النقل القمرية”.

وثال جون نيلسون، المدير التنفيذي لبرنامج NIAC: “من المقرر أن تخضع فكرة إنشاء قطار على سطح القمر للاختبار عبر إنشاء مجموعة مصغرة من المسارات والروبوتات يتم تمويلها للاستفادة منها في أغراض الاختبارات”، مضيفا: “بهذه الخطوة تفتح ناسا بابا للمستقبل”.