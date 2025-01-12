ناشط أردني يدفع ثمن انتقاده لمعاهدة السلام بـ5 سنوات سجن

في تطور لافت لقضية الناشط الأردني أيمن صندوقة، أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية (قضاء عسكري) حكماً بسجنه لمدة 5 سنوات، على خلفية رسالة وجهها عبر “فيسبوك” إلى الملك عبد الله الثاني، طالب فيها بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، احتجاجاً على ما وصفه بـ “المجازر الإسرائيلية” في غزة.

وكان صندوقة، أمين سر حزب “الشراكة والإنقاذ” المنحل، قد اعتقل في ديسمبر 2023 بعد نشره رسالة على “فيسبوك” ينتقد فيها العلاقة الأردنية الإسرائيلية، ويطالب بإلغاء معاهدة وادي عربة.

ووجهت له تهمة “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي” بموجب المادة 149 من قانون العقوبات، ليقضي قرابة عام في سجن الطفيلة قبل صدور الحكم النهائي.

وقد أثار هذا الحكم انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، حيث اعتبرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا “إجراءً مناقضاً للحقوق الأساسية المكفولة دولياً”، ودعت المجتمع الدولي للضغط على السلطات الأردنية لضمان احترام حرية التعبير.