ناعيا «إليزابيث الثانية».. شيخ الأزهر: كانت شخصية مؤثّرة

قال شيخ الأزهر أحمد إنّ الملكة إليزابيث الثانية كانت شخصية مؤثرة قضت حياتها في خدمة بلادها، مقدّما تعازيه إلى الملك تشارلز الثالث في وفاة الملكة.

زي سياق متصل، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تنكيس الأعلام 3 أيام حدادا على ملكة بريطانيا، بينما أعرب أميرالكويت نواف الصباح عن حزنه في وفاة إليزابيث الثانية قائلاً: «لقد أسهمت في رسم ملامح مناطق عدة بالعالم».

وفي نفس السياق أعلن الديوان الملكي الأردني أنّ الملك عبدالله الثاني ينعي الملكة إليزابيث الثانية معلنا الحداد سبعة أيام في البلاد.

في المقابل بعث العاهل السعودي سلمان وولي العهد محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة لملك بريطانيا في وفاة إليزابيث. في حين نعى ولي العهد السعودي الملكة معتبرا إيّاها أنّها كانت مثالا يحتذى في الحكمة والمحبة والسلام.

وأعلن الديوان الأميري القطري أنّ أمير الدولة الشيخ تميم بن آل ثاني نعي الملكة إليزابيث الثانية، أمراً بتنكيس الأعلام في الدولة لمدة ثلاثة أيام.

من جانبه، علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وفاة الملكة إليزابيث بقوله إنّها كانت محبوبة من أمتها ويكن لها العالم كل الاحترام، وأعلنت باريس إطفاء برج إيفل أنواره حدادا على وفاة الملكة.

وأعرب الرئيس التركي أردوغان عن حزنه لوفاة الملكة إليزابيث الثانية مقدّما تعازيه للعائلة المالكة، في حن أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنكيس الأعلام حدادا على وفاة الملكة ومعرباً عن حزنه العميق.