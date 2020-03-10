ونقلت وكالة “رويترز” عن الرئيس الأمريكي قوله، إن طبيب البيت الأبيض قام بمراجعة حالته الصحية.

وأضاف يقول: “لا أشعر بداع لذلك… أشعر بأنني في حالة جيدة للغاية”.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات عقب اجتماعه بأعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، لبحث سُبل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” فإن اجتماع ترامب في مجلس الشيوخ لم يسفر عن اتخاذ أي قرار ملموس بشأن التعامل مع التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا الجديد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، إن البيت الأبيض اقترح تمديد استفادة الشركات من إعفاء ضريبي، لأشهر إضافية، فيما دعا بعض المشرعين إلى تقديم دعم لبعض القطاعات الاقتصادية.

وفي حال جرى التوافق مستقبلا على هذه الخيارات، فإنها ستؤدي إلى إمداد قطاع الأعمال بمزيد من السيولة، لكن الطرفين لم يتوافقا، يوم الثلاثاء، حول ما يتوجب القيام به.

يأتي ذلك في حين، قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 696 حالة، بعد رصد 224 حالة إصابة جديدة منذ الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد المتوفين بالمرض ارتفع إلى 25.

وقالت الهيئة الأميركية إن حالات الإصابة المؤكدة تنتشر في 36 ولاية وفي العاصمة واشنطن بعدما كانت تقتصر على 35 ولاية.

ويشمل الإحصاء 49 مريضا أعيدوا من اليابان ومدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار المرض.

وبحسب آخر إحصائيات تجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ4 آلاف حالة وفاة، مع تسجيل 17 وفاة جديدة في الصين.