نافيا دعم صديقه «حميدتي».. «حفتر» يعرض للعب دور الوساطة بين الأطراف السودانية

نفى اللواء المتقاعد خليفة حفتر تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع للقتال ضد الجيش السوداني، داعيا إلى الوقف الفوري للاقتتال بين الأطراف السودانية.

وقال حفتر بحسب وسائل إعلام موالية له، إنّه يجري حاليا اتصالات عاجلة مع الأطراف المعنية، مؤكدا استعداده للقيام بدور الوساطة بين الأطراف في السودان لوقف القـتال فـورا وفتح المجال للحوار بالطرق السلمية.

وأكّد حفتر على ضرورة التواصل والتنسيق بين جميع الأطراف بـغـيـة إيجـاد الأرضية المشتركة للتوافـق والخروج من الأزمة الحالية وتداعياتها محليا و إقليميا و دوليا.

ودعا حفتر إلى تشكيل لجنة وساطة مشـتركة تضم أعـضاء من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي لبذل كل المساعي و الجهـود لوقف إطلاق النار فورا للوصول للتهدئة والخروج من هذه الأزمة بما يحافظ على أمن واستقرار سلامة السودان، بحسب تعبيره.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية كشفت عن إرسال خليفةحفتر دعماً عسكرياً لقوات الدعم السريع يقيادة «حميدتي» في السودان للقتال ضد الجيش السوداني.