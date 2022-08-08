نافية شح الوقود في الجنوب.. البريقة: نوزع 800 ألف لتر بنزين يوميا

نفت شركة البريقة لتسويق النفط الأخبار المتداولة عن شح الوقود بمحطات التوزيع الواقعة على خط سبها وأوباري.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الوقود متوفر بكميات كافية لمدة أسبوعين قادمين، مشيرة إلى أن مسؤولية توزيع الوقود من مستودع سبها إلى المحطات تقع على شركات التوزيع.

وتابعت البريقة أن شركات التوزيع غير قادرة على إيصال المحروقات وفق الجداول المعتمدة لديها بسبب قفل الطرق في المنطقة الجنوبية من قبل الأهالي.

وذكرت البريقة أن معدل كميات الوقود اليومية التي يتم توزيعها على محطات الجنوب من خلال شركات التوزيع تصل إلى 800 ألف لتر يوميا، داعية الجهات المختصة إلى ضبط ومراقبة توزيع الوقود لضمان وصوله لمستحقيه دون إفراط أو تفريط.