نقابة الخبازين تُحذّر من ارتفاع سعر قنطار الدقيق

حذّر رئيس النقابة العامة للخبازين أبو خريص محمد، من ارتفاع سعر قنطار الدقيق الذي وصل إلى ( 230 ) دينارا في ظل النقص في الكميات المعروضة في الأسواق.

وكشف أبو خريص في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، عن أن وضع المخابز لايزال كما هو عليه، لا أوزان ولا تسعيرة، وفق قوله.

ورجح رئيس النقابة العامة للخبازين بأن أصحاب المطاحن لديهم مخزون من القمح وأن خفض كميات المعروض من الإنتاج هو وسيلة لضمان استمرار الطلب والتحكم في الأسعار.

ونوه أبو خريص إلى أنهم اجتمعوا مرة واحدة كلجنة حصر المطاحن في ليبيا وشكلوا لجنتين في الشرق والجنوب وهم بانتظار تحديد موعد لاجتماعهم الثاني للنظر في نتائج عملهم.

وأكد رئيس نقابة الخبازين أن أزمة توريد القمح وتوفير الدقيق لن تحل إلا من خلال نقل منح أذونات التوريد عبر وزارة الاقتصاد لضبط الكميات الموردة والمخزون الإستراتيجي للدولة.