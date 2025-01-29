ناقشا سبل تعزيز سيادة القانون.. «الدبيبة» يلتقي النائب العام

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، النائب العام المستشار الصديق الصور، حيث ناقشا سبل تعزيز سيادة القانون، وضمان إنفاذه بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.

وخلال الاجتماع، أكد المستشار الصديق الصور “على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية لضمان تطبيق القوانين بعدالة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية. مشددا على ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات القانونية، وضمان عدم المساس بها تحت أي ظرف”.

من جانبه، أكد الدبيبة، “التزام الحكومة بدعم جهود النيابة العامة في تنفيذ القوانين ومكافحة الفساد والجريمة، مشيدا بالدور الذي تقوم به النيابة العامة في ترسيخ العدالة وحماية الحقوق”.

كما جرى خلال اللقاء، “بحث عدد من الملفات القانونية، وسبل تذليل العقبات التي تعيق تنفيذ الأحكام والإجراءات القضائية، بما يضمن تحقيق العدالة وترسيخ دولة القانون”.