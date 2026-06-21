ناقلات جديدة وإمدادات مستمرة.. تحديث مهم لـ«أرصدة الوقود» في الموانئ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في أحدث تحديث لأرصدة المستودعات وحركة الناقلات بتاريخ الأحد 21 يونيو 2026، تفاصيل مخزونات الوقود والغاز في عدد من الموانئ الليبية، إلى جانب حركة الناقلات المرتبطة بتزويد السوق المحلية بالمحروقات.

وأظهرت البيانات تسجيل ميناء طرابلس أكبر رصيد من البنزين بين الموانئ المشمولة بالتحديث، بواقع 59,104 أطنان مترية، إضافة إلى 5,394 طنًا متريًا من الديزل و1,284 طنًا متريًا من الغاز. كما تشهد مرافق الميناء عمليات تفريغ لناقلة بنزين وأخرى محملة بالغاز.

وفي ميناء مصراتة، بلغت أرصدة البنزين 36,715 طنًا متريًا، فيما وصل مخزون الديزل إلى 24,573 طنًا متريًا، والغاز إلى 2,851 طنًا متريًا، بالتزامن مع استمرار تفريغ ناقلة بنزين.

أما ميناء الزاوية، فقد سجل أرصدة بلغت 11,180 طنًا متريًا من البنزين، و16,248 طنًا متريًا من الديزل، و1,195 طنًا متريًا من الغاز، في وقتٍ تستعد فيه الميناء لاستقبال ناقلة ديزل متوقع وصولها يوم 22 يونيو.

وفي شرق البلاد، أظهرت بيانات المؤسسة الوطنية للنفط أن أرصدة ميناء بنغازي بلغت 5,669 أطنان مترية من البنزين، و14,446 طنًا متريًا من الديزل، و1,380 طنًا متريًا من الغاز. كما تتضمن حركة الناقلات ناقلة ديزل متوقع وصولها يوم 23 يونيو، وناقلة غاز في وضع الانتظار، إلى جانب ناقلة بنزين متوقع وصولها اليوم.

وبالنسبة إلى ميناء طبرق، فقد بلغت أرصدة البنزين 19,866 طنًا متريًا، والديزل 9,179 طنًا متريًا، والغاز 79 طنًا متريًا، بينما تتواصل عمليات تفريغ ناقلة ديزل بالميناء.

وتأتي هذه التحديثات الدورية ضمن جهود المؤسسة الوطنية للنفط لمتابعة مستويات المخزون وحركة الإمدادات النفطية في مختلف المناطق، بما يساهم في ضمان استقرار تزويد السوق المحلية بالوقود والغاز.