ناقلة صينية تحمل كميات ضخمة من النفط الليبي إلى أسيا

كشفت مصادر دولية أمس الثلاثاء، عن شحن ناقلة عملاقة لكميات ضخمة من النفط الليبي إلى آسيا، عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

ونقلت قالت “رويترز”، عن مصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن و”كبلر”، تأكيدها إن شركة “يونيبك” الذراع التجارية لمؤسسة الصين للبترول والكيماويات “سينوبك”، سيّرت ناقلة عملاقة محملة بخام حقل أبوالطفل الليبي، وهي شحنة كبيرة بشكل غير عادي تهدف إلى تلبية الطلب في جنوب شرق آسيا.

وأوضحت الوكالة أن الخام الليبي الخفيف يباع عادة لمصافي التكرير الأوروبية نظرًا لقربها من ليبيا، ومن النادر إرسال مثل هذه الكمية الكبيرة في ناقلة عملاقة إلى عملاء في قارة آسيا.