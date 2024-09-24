ناقلة وقود تصل مصراتة وافتتاح محطة جديدة في تاجوراء

تابع مكتب الإعلام في مصراتة، عملية تفريغ شحنة “وقود الديزل” من الناقلة “DAPHNE I“، التي رست في رصيف مصراتة النفطي أمس.

وبحسب ما نشرت شركة البريسقة، “تم تنفيذ عمليات التفريغ بشكل منظم ودقيق، مما سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية”، مضيفة: “تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز إمدادات الوقود وضمان استمرارية توفره للمستهلكين”.

في سياق متصل، افتتحت محطة وقود 1094 التابعة لشركة البريقة، بمدينة تاجوراء بسعة تخزينية (240000) لتر مقسمة على(12) خزان منها (200000) من وقود البنزينة و(40000) من وقود الديزل (النافطة) وعدد (6) مضخات بنزين وعدد (2) ديزل”.

وبحسب شركة البريقة، “تأتي هذه الخطوة، ضمن الخطة الاستراتجية لشركة البريقة وحرصها الدائم على راحة المواطن في توفير الوقود بكل سيولة و يسر”.