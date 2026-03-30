نالوت: «جهاز دعم الاستقرار» يفرض السيطرة الأمنية على الشريط الحدودي

نفذت دوريات صحراوية تابعة لجهاز دعم الاستقرار مكتب نالوت جولات مكثفة على طول الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس، انطلاقًا من وادي جرجير مرورًا بنقاط ثيارت وماسين وصولًا إلى وادي مشقيق، في إطار تعزيز الأمن والاستقرار وحماية الحدود الوطنية.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الجهاز المستمرة لمتابعة الأوضاع الميدانية، وتأمين المناطق الصحراوية، وفرض السيطرة الأمنية على كامل نطاق المسؤولية، بما يساهم في تعزيز الاستقرار ودعم الأمن في المناطق الحدودية.

وأكد جهاز دعم الاستقرار استمرار فرق العمل في أداء مهامها بكل جاهزية، من خلال تكثيف الدوريات والتحركات الميدانية، حفاظًا على أمن الوطن وسلامة المواطنين، ومواجهة أي تهديدات محتملة على طول الحدود.