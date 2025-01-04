ناهزت 116 عاماً.. وفاة أكبر معمرة في العالم

أفادت “قناة NHK اليابانية”، “بوفاة أكبر معمرة على كوكب الأرض اليابانية توميكو إيتوكا عن عمر ناهز 116 عاما”.

وبحسب وكالة اسوشيتد برس، “توفيت المسنة في 29 ديسمبر الماضي لأسباب طبيعية في دار لرعاية المسنين في مدينة آشيا في محافظة هيوغو”.

ووفق الوكالة، “ولدت توميكو إيتوكا في 23 مايو عام 1908 في مدينة أوساكا، وكانت الأكبر بين 3 شقيقات، منذ حوالي 30 عاما، انتقلت إلى مدينة آشيا، وجرت مراسم جنازة إيتوكا اليوم السبت”.

وفي اغسطس الماضي، توفيت الإسبانية ماريا براناس موريرا عن عمر 117، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.