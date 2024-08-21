ناهزت 117 عاما.. وفاة أكبر معمرة في العالم

توفيت أكبر معمرة في العالم، الإسبانية “ماريا برانياس موريرا”، عن عمر ناهز 117 عاما، وأصبحت اليابانية “توميكو إيتوكا”، البالغة من العمر 116 عامًا، أكبر شخص معمر في العالم.

هذا وولدت “برانياس”، في سان فرانسيسكو عام 1907، وعاشت العقدين الأخيرين من عمرها في دار رعاية في إسبانيا، حيث احتفلت بعيد ميلادها الـ 117 في مارس الماضي.

وكانت “برانياس”، تتمتع بصحة عقلية وجسدية جيدة حتى وقت قريب، وكانت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بانتظام للتواصل مع متابعيها.

و”عاشت “برانياس”، حياة طويلة وشهدت العديد من الأحداث التاريخية الهامة، بما في ذلك حربين عالميتين ووباء الإنفلونزا الإسبانية والحرب الأهلية الإسبانية ووباء كوفيد-19”.

وقبل وفاتها، نشرت “برانياس” رسالة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: “لقد اقترب الوقت، لا تبك، فأنا لا أحب الدموع، وفوق كل هذا، لا تعاني من أجلي، أينما ذهبت، سأكون سعيدة”.

وبعد وفاة “برانياس”، أصبحت اليابانية “توميكو إيتوكا”، البالغة من العمر 116 عامًا، أكبر شخص معمر في العالم.