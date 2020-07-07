نبات الشيح وقدرته على المساعدة في مواجهة عدوى كورونا

أظهرت خلاصات من نبتة أرتيميسيا Artemisia، الاسم العلمي لنبات الشيح نجاعتها ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، وفق ما كشفت عنه دراسة مختبرية حديثة.

قام مجموعة من الباحثين في معهد ماكس بلانك في بوتسدام إلى جانب اختصاصيين من جامعة برلين، ببحوث تبيّن مدى قدرة نبات الشيح على المساعدة في مواجهة عدوى كوفيد-19″.

شرح بيتر زيبيرغر من معهد ماكس بلانك الألماني الذي أطلق هذه الدراسة بالاشتراك مع الاختصاصي في الكيمياء كيري غيلمور، كيفية استخلاص مواد خالصة لعشبة أرتيميسيا ومزجها مع الفيروس”.

وفي السابق اكتشف بعض علماء من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية أن نبات الشيح قادر على تدمير غالبية الخلايا السرطانية في الجسم خلال 16 ساعة. وحسب رأيِ العلماء، عند إضافة الحديد إلى هذا المستحضر سوف يدمر مائة بالمائة الخلايا السرطانية في الجسم ويمنع ظهور خلايا سرطانية جديدة.

واكتشف العلماء أيضاً أنَّ أوراق “أرتيميسيا أنوا” Artemisia Hanoi ، التي زُرعت في كينتاكي بالولايات المتحدة، نشاطها المعادي للفيروسات. والنشاط المعادي للفيروسات من الخلاصة الإيتانولية يزداد عندما يُضاف إليه البن، كما يقول العلماء.

كما تبيّن أن مادة الأرتيميسينين بمفردها ذات مفعول ضعيف ضد الفيروسات. “كنت متفاجئاً لكون خلاصات أرتيميسينين تعمل بشكل أفضل من مشتقات أرتيميسينين وأن إضافة البن تزيد من الأنشطة”، حسبما يقول كلاوس أوسترريدر، أستاذ علوم الفيروسات بالجامعة الحرّة في برلين.

ومن المتوقع أن تنطلق الآن دراسات سريرية حول الشاي والبن مع “أرتيميسيا أنوا” في المركز الطبي لجامعة كينتاكي. وإضافة إلى ذلك يتم إجراء بحوث على مشتق من أرتيميسيا لعلاج الملاريا.

وتجدر الإشارة الى المكسيك كشفت عن اهتمامها بإجراء دراسات سريرية تبقى ضرورية للحصول على نتيجة يمكن الاعتماد عليها حول فاعلية أرتيميسيا.