نتائج الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا

أسفرت مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرت مساء أمس الثلاثاء، عن نتائج عديدة أبرزها هزيمة “يوفنتوس” الإيطالي في عقر داره.

وفي ما يلي نتائج مباريات مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم:

ميلان (إيطاليا)- كلوب بروج (بلجيكا)– (3-1)

موناكو (فرنسا)- سرفينا زفيزدا (صربيا)– (5-1)

ريال مدريد (إسبانيا)- بوروسيا دورتموند (ألمانيا)– (5-2)

باريس سان جيرمان (فرنسا)- آيندهوفن (هولندا)– (1-1)

يوفنتوس (إيطاليا)- شتوتغارت (ألمانيا)– (0-1)

أرسنال (إنجلترا)- شاختار دونيتسك– (1-0)

شتورم غراتس (النمسا)- سبورتينغ لشبونة (البرتغال)– (0-2)

جيرونا (إسبانيا)- سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا)– (2-0)

أستون فيلا (إنجلترا)- بولونيا (إيطاليا)– (2-0).