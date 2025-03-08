نتائج الجولة الـ«15» للدوري الممتاز في كرة القدم

حقق فريق “السويحلي” فوزًا مهمًا على نظيره “البشائر” بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة 15 لحساب المجموعة الثالثة من الدوري الليبي الممتاز بكرة القدم، ليقفز إلى المركز الثاني برصيد 33 نقطة، خلف المتصدر “الأولمبي” الذي يمتلك 34 نقطة، بينما تجمد رصيد “البشائر” عند 12 نقطة في المركز السابع.

وبحسب وكالة “وال”، في مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، انتهت مواجهة شباب “الغار والأولمبي”، بالتعادل السلبي 0-0 على ملعب النهر الصناعي، ليصل شباب “الغار” إلى النقطة 19 في المركز الرابع، فيما أكد “الأولمبي” تأهله إلى السداسي بعدما عزز صدارته برصيد 34 نقطة، أما في المجموعة الأولى، فقد عاد “التحدي” بنقطة ثمينة من ملعب 10 يونيو بإجدابيا بعد تعادله السلبي 0-0 مع مستضيفه “الوفاق إجدابيا”، ليحافظ على موقعه في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، بينما بقي “الوفاق” في المركز ما قبل الأخير بـ 11 نقطة.

وفي لقاء آخر بالمجموعة نفسها، تعادل “الأنوار وخليج سرت”، بنتيجة 2-2 على ملعب شهداء الأبيار، ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، حيث رفع “الأنوار” رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس، فيما وصل “خليج سر”ت إلى 15 نقطة في المركز السادس.