نتائج الدّوري الممتاز.. «الأهلي» يرفع رصيده إلى 24 نقطة

اختتم “الأهلي طرابلس” مرحلة الذهاب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، موسم 2024/2025 في صدارة المجموعة الرابعة، حيث حقق فوزًا جديدًا على فريق أبي الأشهر بنتيجة 2-0 على ملعب طرابلس الدولي، وذلك، يرفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 24 نقطة من 8 مباريات، محققًا العلامة الكاملة ودون أي هزيمة.

وبحسب وكالة وال، “سجل محترفه “جوب مابولولو” عشرة أهداف، ليتصدر قائمة الهدافين في مرحلة الذهاب”.

وفي مباراة أخرى على ملعب النهر الصناعي طرابلس، فاز فريق “الظهرة” على فريق “الخمس”، بهدف نظيف، ليحقق “الظهرة” انتصاره الأول في الدوري برصيد خمس نقاط، بينما ظل فريق “الخمس” على رصيده السابق عشر نقاط في المركز قبل الأخير.