نتائج الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب للدوري الممتاز لكرة القدم

شهدت الجولة التاسعة والأخيرة من “مرحلة الذهاب في الدوري الليبي الممتاز تسجيل 16 هدفًا في المجموعتين الأولى والثالثة”.

وبحسب وكالة “وال”، “في المجموعة الأولى، تمكن فريق “النصر” من الفوز على ضيفه “الصقور” 2-0 في المباراة التي أُقيمت على ملعبه شهداء بنينا، ليصعد إلى المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بينما بقي “الصقور” في المركز الرابع بـ14 نقطة، وحقق ـ في نفس المجموعة ـ فريق “الأنوار” انتصارًا مثيرًا على “الأنصار” 4-3 في مدينة الأبيار، ليصعد “الأنوار” إلى المركز الثامن برصيد 4 نقاط، بينما تراجع “الأنصار” إلى المركز السادس بـ6 نقاط”.

أما في المجموعة الثالثة، “نجح فريق “البشائر” في تحقيق فوز مستحق على فريق “الترسانة” 3-1 في مصراتة، ليرتفع رصيده إلى 8 نقاط، بينما بقي “الترسانة” في المركز السادس بـ9 نقاط، وفي مباراة أخرى بالمجموعة الثالثة، “فريق أبوسليم” على “المجد” 2-1 في الخمس، ليحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد “المجد” عند 6 نقاط”.