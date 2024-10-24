نتائج مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

أسدل الستار على مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء يوم الأربعاء، بفوز مثير لفريق برشلونة على ضيفه بايرن ميونخ، وهزيمة مفاجئة لأتلتيكو مدريد أمام ليل الفرنسي.

ومن بين أبرز المباريات عودة ريال مدريد بريمونتادا تاريخية أمام بوروسيا دورتموند والفوز 5-2، في حين اكتسح برشلونة بايرن ميونيخ 4-1.

ويخوض كل فريق 8 مباريات مع 8 أندية مختلفة، بواقع أربع على أرضه ومثلها خارج الديار.

وفقاً للنظام الجديد، ستتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، وتتنافس الفرق المصنفة من المركز 9 إلى المركز 24 للتأهل إلى دور الـ16 في مباريات إقصائية، بينما سيتم استبعاد الفرق المصنفة في المركز 25 وما فوق من جميع المسابقات الأوروبية.

ويتصدر أستون فيلا وليفربول ترتيب المسابقة بالعلامة الكاملة بعدما حقق كل فريق 3 انتصارات في 3 مباريات.

وتتساوى 7 فريق بسبع نقاط، وتحتل المراكز من 3 إلى 9 حسب الترتيب التالي: مانشستر سيتي، موناكو، بريست، باير ليفركوزن، إنتر ميلان، سبورتينغ، أرسنال.

وفي ما يلي الترتيب العام لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد مباريات الجولة الثالثة للبطولة:

1- أستون فيلا (إنجلترا)– 9 نقاط

2- ليفربول (إنجلترا)– 9 نقاط

3- مانشستر سيتي (إنجلترا)– 7 نقاط

4- موناكو (فرنسا)– 7 نقاط

5- ستاد بريست (فرنسا)– 7 نقاط

6- باير ليفركوزن (ألمانيا)– 7 نقاط

7- إنتر ميلان (إيطاليا)– 7 نقاط

8- سبورتينغ لشبونة (البرتغال)– 7 نقاط

9- أرسنال (إنجلترا)– 7 نقاط

10- برشلونة (إسبانيا)– 6 نقاط

11- بوروسيا دورتموند (ألمانيا)– 6 نقاط

12- ريال مدريد (إسبانيا– 6 نقاط

13- بنفيكا (البرتغال)– 6 نقاط

14- يوفنتوس (إيطاليا)– 6 نقاط

15- ليل (فرنسا)– 6 نقاط

16- فينورد روتردام (هولندا)– 6 نقاط

17- أتلانتا (إيطاليا)– 5 نقاط

18- شتوتغارت (ألمانيا)– 4 نقاط

19- باريس سان جيرمان (فرنسا)– 4 نقاط

20- سيلتك (إسكتلندا)– 4 نقاط

21- سبارتا براغ (التشيك)– 4 نقاط

22- دينامو زغرب (كرواتيا)– 4 نقاط

23- بايرن ميونخ (ألمانيا)– 3 نقاط

24- جيرونا (إسبانيا)– 3 نقاط

25- ميلان (إيطاليا)– 6 نقاط

26- كلوب بروج (بلجيكا)– 3 نقاط

27- أتلتيكو مدريد (إسبانيا)– 3 نقاط

28- أيندهوفن (هولندا)– نقطتان

29- بولونيا (إيطاليا)– نقطة واحدة

30- شاختار دونيتسك– من دون نقاط

32- شتورم غراتس (النمسا)– من دون نقاط

33- سرفينا زفيزدا (صربيا)– من دون نقاط

34- يونغ بويز (سويسرا)– من دون نقاط

35- ريد بول سالزبورغ (النمسا)– من دون نقاط

36- سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا)– من دون نقاط.