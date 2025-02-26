نتائج مباريات الجولة الجديدة من إياب «الدوري الممتاز»

أُقيمت أمس، أربع مباريات ضمن المجموعتين الأولى والثالثة ضمن مباريات الجولة 14 من مرحلة إياب الدوري الليبي الممتاز بكرة القدم.

وبحسب وكالة “وال”، “ففي المجموعة الأولى عاد فريق “الأنوار” بثلاث نقاط ثمينة عقب فوزه على فريق “الأخضر” بهدف دون رد على ملعب “الوادي الكبير” بمدينة البيضاء، قفز به إلى النقطة 17 والمركز الخامس بينما ظل فريق “الأخضر” متصدرا المجموعة برصيد 26 نقطة”.

ووفق الوكالة، “وفي ذات فرق المجموعة الأولى في جولتها 14، فقد فريق “خليج سرت” مباراته أمام فريق “النصر” بهدف لصفر فوق أرضية ملعب شهداء الأبيار، ليستمر في مركزه السادس برصيد 14 نقطة ويحافظ “النصر” على مركزه الثاني وفي جعبته 24 نقطة، وفاز في المجموعة الثالثة بملعب مصراتة للجولة 14، فريق “السويحلي” برباعية نظيفة على ضيفه فريق “النهضة سبها” ليؤكد به وصافته للمجموعة برصيد 30 نقطة ويظل النهضة بثلاث نقاط سابقة، وعلى ملعب النهر الصناعي قلب فريق “أبوسليم” تأخره أمام فريق “الترسانة” بهدف لصفر وأنهى المباراة لمصلحته بهدفين لهدف ليصبح في المركز السادس برصيد 16 نقطة و”الترسانة” ثامن الترتيب 11 نقطة”.