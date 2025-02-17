نتائج مباريات «الدوري الممتاز» لكرة القدم للمجموعتين «الرابعة والثانية»

أسفر ختام الجولة الحادية عشر، من مرحلة إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، للمجموعتين الرابعة والثانية عن تسعة أهداف.

وبحسب وكالة “وال”، “ففي المجموعة الرابعة، حقق فريق “الظهرة” فوزاً مهماً على فريق “أساريا” بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب النهر الصناعي، كما تمكن فريق “الملعب” الليبي من الفوز على فريق “الوطن” بهدفين دون رد على أرضية ملعب أبوعيسى البلدي، ليصل إلى المركز الخامس برصيد 12 نقطة، فيما بقي فريق “الوطن” في المركز الرابع بـ 16 نقطة”.

وبحسب الوكالة، “أما في المجموعة الثانية، فاز فريق “الأندلس” على ملعبه في مدينة امساعد على ضيفه فريق “المهدية سبها” بهدف نظيف، ليصعد إلى المركز الخامس برصيد 14 نقطة، ويبقى “المهدية” بخمس نقاط، وفي مباراة أخرى على ملعب شهداء بنينا الدولي، عزز فريق “الأهلي بنغازي” صدارته للمجموعة بعد فوزه على فريق “الصداقة” شحات بهدفين لصفر، ليصل رصيده إلى 25 نقطة ويظل فريق “الصداقة” في المركز الثالث بـ 16 نقطة”.