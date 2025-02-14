نتائج مباريات «ذهاب» الملحق المؤهل لـ«ثمن» نهائي أبطال أوروبا

أسدل الستار على مواجهات الذهاب للملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء يوم الخميس، بعد إقامة ثماني مباريات على مدار يومين، شهدت نتائج متباينة عززت فرص بعض الفرق قبل مواجهات الإياب، بينما أبقت نتائج أخرى المنافسة مفتوحة أمام الجميع لحجز مقاعدهم في الدور التالي.

وأسفرت مباريات الذهاب عن نتائج مثيرة أبرها فوز فريق فنر بختشة التركي على ضيفه أندرلخت البلجيكي.

وتمكن فريق فنر بختشة بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو من الفوز على ضيفه أندرلخت بثلاثة أهداف من دون رد، ليضع قدما له في دور الستة عشر لمسابقة “يوروبا ليغ”.

بينما مني الفريق التركي الآخر غلطة سراي بهزيمة ثقيلة على يد مضيفه ألكمار الهولندي (1-4) ليصعب من مهمته في بلوغ الدور الإقصائي الرئيسي للمسابقة، بالرغم من أن مباراة الإيام ستقام على ارضه وبين جماهيره.

وفي ما يلي نتائج مباريات الذهاب للملحق المؤهل إلى دور الـ16 للدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”:

فنربخشه (تركيا) – (أندرلخت) بلجيكا – (3-0)

سانت جيلواز (بلجيكا) – أياكس أمستردام (هولندا) – (0-2)

ميتييلاند (الدانمارك) – ريال سوسييداد (إسبانيا) – (1-2)

فرينكفاروزي (هنغاريا) – فيكتوريا بلزن (التشيك) – (1-0)

تفينتي أنشخيده (هولندا) – بودو/غليمت (النرويج) – (1-1)

باوك سالونيكا (اليونان) – ستيوا بوخارست (رومانيا) – (1-2)

إي زد آلكمار (هولندا) – غلطة سراي (تركيا) – (4-1)

بورتو (البرتغال) – روما (إيطاليا) – (1-1)