نتاج ابتزاز من تركيا.. وزير خارجية اليونان يتحدث عن اتفاقية أنقرة وطرابلس

قال وزير الخارجية اليونانينيكوس ديندياس إنّ بلاده متفقة مع القاهرة ودول أخرى حيث إنّ الهدف الإستراتيجي المشترك هو استقرار ليبيا والإسهام في توطيد الاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط وعدم تأجيج التوتر.

وأوضح ديندياس في تصريح لصحيفة ريل نيوز أن إبرام المزيد من الصفقات يؤجج الوضع لا سيما تلك المذكرة الموقعة بين تركيا وليبيا، مشيرا أنّها جاءت نتاج ابتزاز تركي لحكومة فقد شرعيتها وفقا لقوله.

وتابع ديندياس أنّ اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان تضمن الحقوق السيادية للبلدين والأهم من ذلك أنها تمتثل لإملاءات القانون الدولي وخاصة لقانون البحار الدولي و أنّ ذلك لا ينطبق على المذكرة التركية الليبية.