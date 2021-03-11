نتانياهو: ألغيت زيارتي إلى الإمارات بسبب مرض زوجتي

إذاعة كان الصهيونية ذكرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ألغى زيارة كانت مقررة للإمارات اليوم الخميس، بحسب ما نقلت “رويترز”.

وأفاد موقع “تايمز أوف إسرائيل” إن إلغاء الزيارة جاء بعد دخول عقيلته سارة نتانياهو إلى المستشفى بسبب التهاب “الزائدة الدودية” في وقت متأخر يوم أمس الأربعاء.

ونقلت هيئة الإذاعة الصهيونية عن مكتب رئيس الوزراء أن سارة نتانياهو ترقد في مستشفى هداسا بسبب التهاب الزائدة وانها ستمكث في المستشفى عدة أيام.

وكان من المقرر أن يلتقي نتانياهو مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أول زيارة رسمية له إلى الدولة الخليجية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي العام الماضي.

وأشارت تقارير يوم أمس الأربعاء إلى أن نتانياهو قد يجتمع أيضا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال الزيارة، التي تأتي قبل 12 يوما من إجراء الكيان الصهيوني انتخاباتها الوطنية الرابعة خلال عامين.

وتم التخطيط للرحلة قبل عدة أشهر، ولكن تم تأجيلها عدة مرات لأسباب مختلفة، وكان آخرها في فبراير. وكان من المقرر أن يقوم نتانياهو في الأصل بالزيارة في نوفمبر ثم ديسمبر ثم في يناير وفبراير، لكن وباء كورونا وجدول أعمال نتانياهو والأزمات السياسية الداخلية أدت إلى إلغائها.