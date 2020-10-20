نتانياهو: سيتم فتح الأجواء مع الإمارات وإلغاء التأشيرات

أعرب رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتانياهو، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بزيارة أول وفد حكومي إماراتي إلى الكيان الصهيوني، مشيراً إلى آفاق التعاون الواسعة بعدما أبرم البلدان معاهدة، في سبتمبر الماضي.

وأوضح نتنياهو، في كلمة ألقاها مع وصول الوفد الإماراتي، أن اتفاقيات سيجري توقيعها مع دولة الإمارات خلال الزيارة، مشيرا إلى أنها ستصنع الأفضل للشعوب.

وأكد رئيس الوزراء الصهيوني أنه سيكون ثمة تعاون مع الإمارات في عدد من المجالات: “سنتعاون في الاستثمار حتى ننشئ بيئة اقتصادية تفيد كل المواطنين ورواد الأعمال وهم كثر في دولة الإمارات وإسرائيل”.

وأضاف أن الإمارات والكيان الصهيوني ستتعاونان في التكنولوجيا والصناعة من أجل خدمة الصحة والبيئة: “كل هذه الأشياء يريدها ويستحقها شعبا بلدينا”.

وأشار إلى أن التعاون سيشمل مجال الطيران والإعفاء من التأشيرات، لافتا إلى أنه: “سيتم فتح الأجواء بين الإمارات وإسرائيل وإلغاء التأشيرات بين البلدين”.

واليوم الثلاثاء، وصل أول وفد حكومي من الإمارات، إلى الكيان الصهيوني لأجل بحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا.

وبحسب وكالة “سكاي نيوز عربية”، فإن اتفاقيات للتعاون الإماراتي الصهيوني سيجري توقيعها خلال زيارة الوفد.

ويضم الوفد الإماراتي، وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، ووزير الاقتصاد عبيد بن طوق، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر غباش.

وفي هذه الزيارة، وهي الأولى لوفد إماراتي إلىالكيان الصهيوني بعد توقيع معاهدة السلام التي أبرمت الشهر الماضي بين البلدين، سيوقع الجانبان أربع اتفاقيات في قطاعات اقتصادية مختلفة.

في غضون ذلك، كان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، قد أكد أن معاهدة بين الإمارات والكيان الصهيوني، ستضع أسسا عظيمة للنمو الاقتصادي لجميع دول المنطقة خلال المرحلة المقبلة.