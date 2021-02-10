نتانياهو: مرتفعات الجولان ستبقى إسرائيلية

أكد مكتب رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتانياهو، أمس الثلاثاء، أن مرتفعات الجولان “ستبقى صهيونية”، وذلك في تعليق على تصريحات لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن.

وكان وزير الخارجية الأميركي قد لمح، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة سي إن إن الأميركية، الاثنين، إلى أن دعم الولايات المتحدة لسيطرة الكيان الصهيوني على الجولان “ليس ثابتا”.

وقال بلينكن إن الجولان “مهم جدا لأمن إسرائيل” لكن “المسائل القانونية شيء آخر”.

وأضاف “طالما أن بشار الأسد في السلطة في سوريا، وطالما أن إيران موجودة في سوريا (…) فهذه أمور تشكل تهديدا أمنيا كبيرا لإسرائيل”.

واستطرد بلينكن “أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذا الوضع تظل ذات أهمية حقيقية لأمن إسرائيل”.

من جانبه، أكد مسؤول كبير في مكتب نتانياهو فضل عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس أمس الثلاثاء أن “موقف إسرائيل واضح”، بأن مرتفعات الجولان “ستبقى إسرائيلية بغض النظر عن أي سيناريو مستقبلي محتمل”.

وفي سياق متصل، كان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اعترف في مارس 2019 بسيادة الكيان الصهيوني على أراضي الجولان. ولم تحظ الخطوة الأميركية باعتراف المجتمع الدولي

ولا يزال الكيان الصهيوني وسوريا في حالة حرب، على الرغم من إقامة منطقة حدودية منزوعة السلاح عبر اتفاق هدنة. وظلت هذه الحدود هادئة لفترة طويلة نسبيا حتى بداية النزاع في سوريا عام 2011.

وأشار بلينكن خلال المقابلة إلى أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، لم يتحدث منذ تنصيبه في العشرين من الشهر المنصرم، إلى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو.