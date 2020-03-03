نتانياهو.. يحتفل بـ«فوزه» في الانتخابات التشريعية و«خيبة أمل» غانتس

نتنياهو اعتبره انتصارا كبيرا لإسرائيل [ارشيف]

احتفل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بفوزه في الانتخابات التشريعية الثالثة التي تشهدها إسرائيل خلال أقل من عام، بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تقدمه على خصمه بيني غانتس. وأعلن نتانياهو على تويتر بأنه “فاز” في الانتخابات معتبرا ذلك “انتصارا كبيرا لإسرائيل” في حين عبر رئيس حزب “أزرق أبيض” غانتس عن “خيبة الأمل”.

وقال نتانياهو في خطاب لأنصاره وللشعب الإسرائيلي نقلته القنوات التلفزيونية “هذا النصر الليلة الذي فاق كل التوقعات أكبر من نصر عام 1996، لقد واجهنا كل القوى التي قالت عهد نتانياهو ولى وانتهى”. وكان أنصاره يهتفون أثناء خطابه ويغنون “بيبي ملك إسرائيل يبقى حيا”.

وأضاف نتانياهو “انتقلنا من بيت إلى بيت ومن شارع إلى شارع وجبنا البلاد بطولها وعرضها، والتقينا مواطني دولة إسرائيل حيث كان لابد أن نقنع البعض وننقل لهم عدوى حماسنا”.

وتابع “كان لهم ثقة فينا لأنهم يعرفون أننا جلبنا أحسن ما يمكن لإسرائيل”.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أصبح نتانياهو البالغ 70 عاماً، بينها 14 عاما في السلطة، أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل توجه إليه اتهامات قضائية خلال توليه منصبه

ويتوقع بدء المحاكمة في 17 آذار/مارس في القدس، ما يزيد من أهمية فوزه. فإذا تمكن برفقة حلفائه من الحصول على غالبية برلمانية، سيمثل أمام القضاء من موقع قوة وسيحافظ على منصبه.

وأكد نتانياهو “نحن حوّلنا إسرائيل إلى دولة عظيمة، قمنا بتنمية علاقات دولية لم تكن موجودة مع دول عربية وإسلامية، ومع زعماء دوليين بينهم دول عربية هم أكثر مما تتخيلون، وعندما أقول بأننا سنعقد معاهدات سلام مع دول عربية فأنا لا أتحدث لغوا، فوراء الأكمة ما وراءها. نحن فقط القادرون وليس أحد سوانا”.

وأظهرت استطلاعات الرأي تقدم نتانياهو على خصمه غانتس.

كما أظهرت استطلاعات أجرتها ثلاث قنوات تلفزيونية أن الكتلة اليمينية وعمادها الليكود الذي ينتمي إليه نتانياهو، ستحصل على 60 مقعدا، وستكون بحاجة إلى صوت واحد إضافي لتشكيل حكومة بغالبية 61 نائبا من أصل 120 في الكنيست.

والانتخابات العامة التي جرت الإثنين هي الثالثة في إسرائيل خلال أقل من عام. وخرجت الجولتان السابقتان بنتائج متقاربة جدا بين حزبي نتانياهو وغانتس، ما حال دون تمكن أي منهما من تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بالأكثرية المطلوبة في الكنيست.

ودعي إلى هذه الانتخابات 6,4 مليون إسرائيلي للإدلاء بأصواتهم وفتحت أكثر من عشرة آلاف مركز اقتراع أبوابها أمام الناخبين اعتبارا من الساعة السابعة من صباح الإثنين (05,00 ت غ)، وأغلقت الساعة 22,00 (20,00 ت غ).

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