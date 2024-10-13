«نتنياهو» يطالب بإبعاد قوات «اليونيفيل» عن جنوب لبنان

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إبعاد قوة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) من مناطق القتال في لبنان.

وقال نتنياهو في بيان مصور متوجها إلى غوتيريش “أبعدوا قوات اليونيفيل عن الخطر. يجب القيام بذلك الآن وعلى الفور”، وذلك بعدما أصيب خمسة على الأقل من عناصر اليونيفيل في الأيام الأخيرة خلال معارك تدور بين القوات الإسرائيلية وحزب الله في جنوب لبنان.

وأضاف نتنياهو “أود أن أتوجه من هنا مباشرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة: حان الوقت لإخراج قوات اليونيفيل من مناطق القتال. الجيش الإسرائيلي طلب ذلك مرارا وتكرارا، وقوبل بالرفض مرارا وتكرارا”.

وادعى أن “الهدف من هذا الرفض هو توفير درع بشري لمقاتلي حزب الله. إن رفضك (غوتيريش) سحب جنود اليونيفيل يجعلهم رهائن بيد حزب الله. هذا يعرضهم للخطر، ويعرض حياة جنودنا للخطر أيضا”.

وتابع “نحن نأسف على إصابة جنود اليونيفيل، ونبذل كل ما في وسعنا لتجنب ذلك. لكن الطريقة البسيطة والمطلوبة لضمان سلامتهم هي ببساطة إخراجهم من منطقة الخطر”.

وختم قائلا “للأسف، بعض القادة الأوروبيين يمارسون الضغط في الاتجاه الخاطئ. بدلا من انتقاد إسرائيل، ينبغي عليهم توجيه انتقاداتهم إلى حزب الله، الذي يستخدم قوات اليونيفيل كدرع بشري، تماما كما تستخدم حماس في غزة الأونروا كدرع بشري. وللأسف، فإن الأونروا هناك تتعاون مع حماس”.

وتعرضت إسرائيل لانتقادات حادة، الجمعة، بعد أن اتهمت القوة الأممية جيشها بإطلاق النار “بشكل متكرر وعمدا” على مواقعها.

وهزت الضربات الإسرائيلية القاعدة الرئيسية لقوات حفظ السلام في جنوب لبنان، مما دفع غوتيريش ودولا غربية إلى التنديد بالهجمات. ووصفت اليونيفيل الهجوم بأنه “تطور خطير”، وقالت إنه يجب ضمان أمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وممتلكاتها.

ووفي وقت سابق، أكد متحدث قوات “اليونيفيل” الدولية لحفظ السلام في جنوب لبنان أندريا تينينتي رفض قواته مغادرة مواقعها على الحدود بعد طلب الجيش الإسرائيلي منها ذلك.