نتنياهو يعلن أن الجيش سيدخل رفح خلال أسابيع

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستدخل رفح خلال عدة أسابيع.

وقال نتنياهو اليوم الأحد، “صادقنا على الخطط العسكرية للعملية في رفح بما فيها إجلاء السكان المدنيين” مضيفا “من يقول إن العمل في رفح لن يحدث هو من قال أيضا إننا لن ندخل غزة، ولن نعمل في الشفاء أو في خان يونس، ولن نستأنف القتال بعد التهدئة”.

وحذرت الأمم المتحدة أكثر من مرة، من أن اجتياح رفح سيتسبب بكارثة انسانية لأكثر من مليون فلسطيني لجؤوا إليها هربا من القصف الإسرائيلي لمناطق وسط وشمال قطاع غزة.

و قال نتانياهو “يريد المجتمع الدولي وقف الحرب قبل تحقيق أهدافها والذهاب إلى انتخابات مبكرة على حساب استكمال الحرب، لأنهم يدركون أن ذلك سيخمد الدولة، بهذه السرعة نسيتم 7 أكتوبر الماضي؟”.

وأكد أن إسرائيل “ستدخل رفح وسيكون ذلك خلال عدة أسابيع ولكنه أمر سيحصل، معبرا عن موقفه أن “وقف الحرب الآن يعني خسارة إسرائيل للحرب”.

واعتبر نتانياهو أنه “ممنوع علينا الخضوع للضغوط الدولية من أجل وقف الحرب، لأن ذلك يعني هزيمة إسرائيل ولذلك سنواصل حتى النهاية من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت وهي القضاء على “حماس” وإعادة المختطفين والتأكد من أن غزة لن تشكل خطرا على إسرائيل”.

وقتل أكثر من 31 ألف فلسطيني معظمهم من النساء و الأطفال جراء الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر، ماتسبب بانهيار البنية التحتية وفقدان وسائل الحياة الاساسية لسكان القطاع وهدد بمجاعة تطال أكثر من مليوني إنسان حوصروا داخل القطاع.