‌‏والد رهينة يصرخ بوجهه.. نتنياهو: لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية

ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، خطابًا أمام أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، متناولًا التهديدات الإيرانية، العمليات العسكرية في غزة، والسياسات الإقليمية لإسرائيل.

وافتتح نتنياهو كلمته بتحذير من «برنامج أسلحة نووية وصواريخ باليستية ضخم» في إيران، مشددًا على أنه يشكل تهديدًا لإسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء، وأنه «لا يجوز السماح لإيران بإعادة بناء قدراتها النووية».

وأضاف أن الجماعات الإقليمية مثل حزب الله وحماس والحوثيين تهتف بـ«الموت لإسرائيل والموت لأمريكا»، مؤكّدًا أن «إسرائيل والولايات المتحدة تواجهان تهديدًا مشتركًا هو الإرهاب».

وفيما يخص غزة، أكد نتنياهو أن «إسرائيل أعادت 207 رهائن، بينما 48 رهينة لا يزالون في أنفاق غزة بينهم 20 على قيد الحياة»، مشيرًا إلى أن «بقايا حماس لا تزال موجودة ويجب إنهاء مهمتها سريعًا».

ودعا حماس إلى «تسليم السلاح وإطلاق سراح جميع الرهائن»، موضحًا أن «الحرب يمكن أن تتوقف إذا وافقت حماس على مطالب إسرائيل».

وأضاف أن «إسرائيل ستسيطر على القطاع وسيتم إنشاء سلطة مدنية ملتزمة بالسلام».

ودافع نتنياهو عن العمليات العسكرية، قائلاً إن دعوات الاتهام بإبادة جماعية «لا تتماشى مع الإجراءات الإسرائيلية»، وأشار إلى جهود التحذير المكثفة للمدنيين عبر منشورات ورسائل ونشرات، معتبراً أن حماس «تستخدم المدنيين دروعًا بشرية وتنهب المساعدات الإنسانية».

وهاجم الدول التي اعترفت بدولة فلسطينية، واصفًا ذلك بـ«الخطأ الجسيم والوصمة»، واعتبر أن السلطة الفلسطينية «فاسدة حتى النخاع ولا تختلف في عقلية عملها عن حماس».

وعن سوريا ولبنان، ذكر أن «اتفاقًا مع دمشق ممكن يحفظ السيادة السورية ويخدم مصالح إسرائيل ويشمل حماية الدروز»، ودعا الحكومة اللبنانية لبدء مفاوضات مع إسرائيل مشيدًا بهدف نزع سلاح حزب الله.

وتحدث أيضًا عن اتفاقيات السلام العربية، مؤكدًا أن «انتصار إسرائيل على حماس سيسمح بتوسيع اتفاقيات أبراهام وتحقيق السلام مع دول عربية ومسلمة»، وأن الشرق الأوسط «سيشهد تغييرات كبيرة خلال الأعوام المقبلة».

وتخللت الجلسة انسحابات وفود عدد من الدول قبيل كلمة نتنياهو، في مشهد يعكس الانقسامات الدولية حيال الحرب على غزة، والتي أسفرت منذ 7 أكتوبر 2023 حتى 26 سبتمبر 2025 عن نحو 66 ألف قتيل فلسطيني و168 ألف مصاب، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.

والد الرهينة بار كوبرستين يصرخ في وجه نتنياهو خلال كلمته في الأمم المتحدة

صرخ والد الرهينة بار كوبرستين، تال كوبرستين، مرتين بألم من على كرسيه المتحرك في الشرفة العلوية لقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، موجهًا نداءات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بينما كان الأخير يتحدث عن الرهائن المحتجزين في غزة.

وكان تال كوبرستين قد تعرض لجلطة دماغية بعد حادث سير خطير، مما جعل حديثه صعبًا. بعد مقاطعته لنتنياهو للمرة الثانية، تم إخراجه من القاعة، لكن بحسب “هآرتس”، عاد إلى القاعة لاحقًا.

كما عبرت معظم عائلات الرهائن عن غضبها من نتنياهو، متهمين إياه بإعطاء الأولوية لاستمرارية حكومته على حساب حياة أحبائهم، بينما استغل قضيتهم في الخارج لكسب تعاطف دولي.

وفي رده على هذه المواقف، قال نتنياهو في خطابه: “لقد حاصرت غزة بمكبرات صوت كبيرة على أمل أن يسمعني رهائننا.. أيها الأبطال الشجعان، لن ننساكم.. شعب إسرائيل كله معكم.. لن نستسلم حتى إعادتكم جميعًا إلى دياركم”.