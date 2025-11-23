نتنياهو: إسرائيل سمنع «حزب الله» من إعادة بناء قدراته العسكرية

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع حزب الله اللبناني من إعادة بناء قدراته العسكرية التي قد تشكل تهديداً على إسرائيل.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو خلال جلسة حكومة بلاده الأسبوعية، أن الجيش الإسرائيلي نفذ مؤخراً هجوماً على أهداف في لبنان، مؤكداً على “مسؤولية إسرائيل عن أمنها وحقها في اتخاذ قرارات إحباط الهجمات دون انتظار موافقة أي جهة خارجية”.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أمس السبت، أن مقاتلات إسرائيلية شنت موجة من الغارات في سهل البقاع ومنطقة النبطية جنوب لبنان، مستهدفة مواقع في محيط سجد وبرغز وجبل الرفيع ومرتفعات الجبور، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين المحمودية والعيشية والجرمق عند الأطراف الشرقية لسهل الميدنة (كفر رمان)، حيث ألقت الطائرات صاروخين “جو أرض”.

يأتي هذا التصعيد بعد أكثر من عام على دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، والذي كان يفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها جنوب لبنان بحلول 26 يناير الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد وأبقت على وجودها العسكري في خمس نقاط استراتيجية جنوب البلاد، مع استمرار تنفيذ ضربات جوية، بزعم حماية المستوطنات الشمالية، فيما يرفض لبنان هذه الاعتداءات ويطالب بوقفها.