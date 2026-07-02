نتنياهو: إسرائيل لم تعد بحاجة للمساعدات الأمريكية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيّته طي ملف المساعدات المالية الأمريكية المقدمة لإسرائيل خلال العام الجاري، مؤكدًا أن الاقتصاد الإسرائيلي أصبح قويًا بما يكفي للاستغناء عنها.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المساعدات الأمريكية بأنها “معونة اجتماعية”، مشيرًا إلى أنها “لم تعد ضرورية في المرحلة الحالية”.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، حيث شدد على أن الاقتصاد الإسرائيلي بات قادرًا على الاعتماد على موارده الذاتية دون الحاجة إلى الدعم الخارجي.

وفي سياق متصل، أكد السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي متانة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، متسائلًا حول ما إذا كان يمكن أن تنفصل واشنطن عن تل أبيب، قبل أن يجيب بالنفي القاطع، مؤكدًا استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقال السفير الأمريكي مايك هاكابي إن العلاقة الثنائية “استثنائية”، مضيفًا: “لسنا بهذه السذاجة، وآمل ألا نصل إلى هذه المرحلة أبدًا”، في إشارة إلى قوة التحالف بين الجانبين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تأكيدات متبادلة على استمرار التعاون الاستراتيجي، بالتزامن مع تطورات دبلوماسية واقتصادية متعلقة بملفات إقليمية عدة.

وفي سياق منفصل، كانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت في وقت سابق بتوقيع اتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة يمنح واشنطن حق استخدام قطعة أرض في القدس لإقامة مقر سفارتها الدائم، حيث جرى تأجير الأرض لمدة 99 عامًا مقابل دولار واحد فقط، وفق ما تم تداوله إعلاميًا.