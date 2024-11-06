نتنياهو: اتفقت مع «ترامب» على العمل معاً من أجل أمن إسرائيل

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتصالا مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: “تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا المساء مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب”.

وأضاف: “كان رئيس الوزراء الإسرائيلي من أوائل من اتصلوا بالرئيس الأمريكي المنتخب، وكانت المحادثة دافئة وودية، وهنأ رئيس الوزراء ترامب على فوزه في الانتخابات، واتفقا على العمل معا من أجل أمن إسرائيل وناقشا أيضا التهديد الإيراني”.

بكين: نحترم قرار الشعب الأمريكي ونهنئ “ترامب” بالفوز

أكدت وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، أن “جمهورية الصين الشعبية تحترم خيار الشعب الأمريكي وتهنئ دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية”.

وقالت الوزارة في بيان تعقيبا على نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة: “نحن نحترم خيار الشعب الأمريكي ونهنئ السيد ترامب على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة”.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ: “ستواصل الصين بناء العلاقات الصينية الأمريكية مع التركيز على التعايش السلمي والمستقر مع الولايات المتحدة على أساس المنفعة والاحترام المتبادلين”.

محمد بن سلمان يجري اتصالا هاتفيا مع “ترامب”



أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، هنأه خلاله بالفوز في الانتخابات الرئاسية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن “بن سلمان، عبر خلال الاتصال الهاتفي، عن “تطلع المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين”، متمنيا “للشعب الأمريكي الصديق التقدم والازدهار” بقيادة ترامب”.

من جهته، عبر الرئيس الأمريكي المنتخب عن “شكره وتقديره لولي العهد على تهنئته، ومشاعره تجاه الشعب الأمريكي”، بحسب البيان.

الرئيس الجزائري يهنئ “ترامب”

هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، دونالد ترامب، “بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، معربا عن عزمه تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.”

وبعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، برسالة تهنئة إلى دونالد ترامب، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وجاء في رسالة التهنئة: “أذكّر بعمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، وأشيد بالديناميكية الإيجابية التي تشهدها الشراكة الثنائية في شتى المجالات”.

وأضاف الرئيس الجزائري: “أعرب عن عزمي العمل معكم من أجل ترقية علاقاتنا إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالحنا المشتركة”.

وأكد الرئيس عبد المجيد تبون: “أنوه بجهودنا الثنائية في المحافل الدولية وبحرصنا الدائم على تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمرافعة لصالح المبادرات الساعية إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين باعتبار الجزائر عضو غير دائم في مجلس الأمن”.

وأعلن “ترامب” اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.